Nederlandse kostuumontwerpster aan de slag voor nieuwe Marvelfilm

De in Frankrijk geboren Temime werkte in de jaren tachtig en negentig mee aan tientallen Nederlandse films, waaronder De Lift, Antonia en Karakter. Toen deze laatste twee films Oscars wonnen, verhuisde Temime naar Londen en maakte zij snel naam in de internationale filmwereld. Haar meest recente wapenfeit tot Black Widow was Judy, de biografiefilm over het leven van actrice Judy Garland.

Temime is overigens niet de enige Nederlander die meewerkt aan Black Widow. Acteur en bodybuilder Olivier Richters, beter bekend als The Dutch Giant, vertolkt een bijrol naast hoofdrolspeelster Scarlett Johansson. Black Widow is in mei 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien.