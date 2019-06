Ali B over transferoorlog SBS en RTL: ’Ik wil geen kant kiezen’

„Ik zit niet in die hele RTL/SBS transferoorlog”, zegt Ali stellig. „Ik zou juist de brug moeten zijn tussen RTL en SBS.” Dat deed de rapper en presentator naar eigen zeggen al eerder. „Ik had een programma bij de TROS, was te zien op RTL en deed ook nog iets bij SBS.”

Volgens Ali is dat precies wie hij wil zijn. „Vrij, ik wil bruggen slaan, geen kant kiezen.”

Inspireren

Met zijn nieuwe programma Ali’s Mensentuin, waarin vooroordelen centraal staan, hoopt de rapper niet alleen bruggen te bouwen, maar ook hokjes open te breken. „Dat deed ik voor mijn gevoel al met Ali B op volle toeren, maar dit is een ander format waarmee het nog dieper gaat.”

Ali hoopt de kijkers aan het denken te zetten. „Ik vind het heel mooi om te maken. Het kan inspireren, het inspireerde mij in ieder geval”, zegt hij over het SBS6-programma, dat vanaf 10 juni elke maandag om 21.30 uur te zien is. „Wat ik hoop is dat je ernaar hebt gekeken en dat je denkt: misschien is de wereld helemaal niet zoals ik denk dat die is, misschien zijn die mensen wel anders, misschien hebben ze wel meer diepgang, misschien heb ik wel meer gemeen met die mensen. Alleen al als je jezelf dat afvraagt, dan word ik blij.”