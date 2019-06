Kylie Jenner: ’Ik schepte niet op over geld’

De 21-jarige reageerde dinsdag op een nieuwsbericht over haar vermeende uitspraken. „Eh, nee daar ging het niet over. We hebben alleen over Game Of Thrones gepraat”, stelde ze.

A-Rod vertelde over zijn ervaring op het gala in een interview met Sports Illustrated. „We hadden een geweldige tafel”, aldus de oud-honkballer. „De donkere gast uit The Wire, Idris Elba en zijn vrouw. Een bekende zangeres naast me, ik weet niet hoe zij heet. Donatella Versace, Kylie en Kendall Jenner en een kerel uit Rich Asians, de hoofdrolspeler”, waarmee hij vermoedelijk Henry Golding uit Crazy Rich Asians bedoelde.