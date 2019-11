Chinees leugentje om bestwil

Om toch afscheid van grootmama te kunnen nemen, wordt er een bruiloft geënsceneerd. Alleen heeft de in Amerika opgegroeide Billi (Awkwafina) daar moeite mee. Zij wil de waarheid vertellen, wat haar in botsing brengt met haar familie.

Iets dergelijks overkwam de Chinees-Amerikaanse Lulu Wang (niet te verwarren met de in Nederland wonende schrijfster!), die de film schreef en regisseerde. Een wetenschap die maakt dat de film nog harder binnenkomt.

Wangs film is een warmhartig familieportret met solide acteerprestaties van de Amerikaanse actrice Awkwafina en Shao Shuzhen, die nai nai (Mandarijn voor ’oma’) speelt. Voor Awkwafina, bekend van de hitkomedie Crazy rich Asians, is dit haar doorbraak in een drama. Zij laat op ingetogen wijze de tweestrijd van haar gezicht aflezen.

Voor het mooie is The farewell net iets aan de lange kant, waardoor de rafeltjes van het oprecht vertelde verhaal zichtbaar worden. Toch is het vooral prachtig om te merken hoe verschillend er in de film met rouw wordt omgegaan. Zo krijgen tijdens de bruiloft opgekropte emoties bij een ouder familielid de overhand. Heftig en intens om naar te kijken.

✭✭✭✭