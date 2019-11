Paul McCartney oudste headliner ooit op Glastonbury

Ook Paul kijkt uit naar zijn optreden. Hij sluit de zaterdagavond van Glastonbury af op 27 juni. „Hey, Glasto! Ik verheug mij ontzettend om deel uit te maken van dit verjaardagsfeestje. Ik zie jullie komende zomer!”

De Beatle liet eerder maandag al op cryptische wijze weten dat hij naar Glastonbury, één van de grootste muziekfestivals ter wereld, komt. Paul tweette alleen een foto met daarop portretten van drie personen: componist en pianist Philip Glass, actrice Emma Stone en rockmuzikant Chuck Berry. Wanneer je de achternamen van de drie snel achter elkaar opleest klinkt het als Glastonbury.

Paul wordt een week voor het optreden 78 en daarmee wordt hij de oudste headliner ooit op het festival. Het record stond op 73 jaar voor Charlie Watts van de Rolling Stones. Het is de tweede keer dat Paul Glastonbury aandoet. In 2004 was hij er ook al eens headliner.

Glastonbury vindt volgend jaar plaats van 24 tot en met 28 juni traditiegetrouw plaats in het kleine dorpje Pilton, een paar kilometer van de plaats Glastonbury. Alle toegangsbewijzen voor het festival waren binnen een halfuur uitverkocht.