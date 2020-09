Joop van den Ende had theaters liever paar weken dicht gezien

„Het (theater, red.) is een veilige plek, maar de besmettingen lopen op”, begint hij. „Als er een beslissing genomen wordt, neem die dan voor het hele land.” Zo pleit hij voor strengere maatregelen om te voorkomen dat het virus „doorettert.”

Op de vraag of hij dan liever de theaters een aantal weken gesloten had gezien, antwoordt Van den Ende instemmend. „Maar goed, dat kan nu niet meer, want er is besloten om dat niet te doen.”

Sanne Wallis de Vries, die ook aan tafel zat, was het niet eens met de uitspraken van Van den Ende. „Sorry, maar het gaat toch niet allemaal open. Jouw verhaal is veel positiever dan het eigenlijk is. Ik heb het woord theater maandagavond niet eens gehoord.”

Daarop volgt een betoog van Wallis de Vries over de nieuwe maatregelen. Zo vindt ze het maximale aantal van 30 bezoekers „denigrerend” en stelt de actrice dat je niet meer kan doen dan je best. „Ik denk dat we wat strenger moeten zijn met z’n allen”, voegt Van den Ende daar voorzichtig aan toe. Ook benadrukt hij dat de sfeer aan tafel „gezellig” is, wanneer Sanne hem de mond snoert.