Dit deden bekende voetballers op Ibiza

De vier voormalige Oranje-spelers stonden in 2010 in de basis tijdens de (verloren) WK-finale Nederland – Spanje. Ze zijn al lang goede vrienden en kennen elkaar door een door, wat in het programma, volgens de makers, nooit vertelde anekdotes naar boven haalt. Op Ibiza eten ze samen, ze spelen spelletjes en krijgen iedere avond een Nederlandse artiest – zoals André Hazes – op bezoek die een van de heren in het gezelschap toezingt. Ook zijn er videoboodschappen van onder meer Zlatan Ibrahimović, José Mourinho, Ronald Koeman en Louis van Gaal.

Echt helden

Presentator Frank Evenblij zat voor de opnames met de voetballers op Ibiza en niet Humberto Tan, zoals Wilfred Genee riep in zijn radioprogramma. Evenblij: „Ik heb in mijn leven al veel sporters mogen interviewen, maar dit zijn voor mij en mijn generatie echt helden. Naast de vooruitblik op het EK, was dit ook de ideale gelegenheid om terug te blikken op dat legendarische WK van 2010. Je krijgt een prachtige inkijk in een vriendschap die ontstaat bij jonge voetballers op reis.”

Villa Oranje trapt op vrijdag 14 mei af bij Videoland met twee afleveringen, daarna volgt wekelijks een nieuwe. Evenblij maakt voor RTL’s streamingdienst ook een nieuw seizoen van Shirtje ruilen, te zien in juni.