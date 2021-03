’Yes Day’: Slapstick met een warm kloppend hart

Ellie (Everly Carganilla) en Nando (Julian Lerner) mogen samen met hun oudere zus één dag alles bepalen in ’Yes Day’ Ⓒ Foto Netflix

Vroeger was Allison Torres (Jennifer Garner) te porren voor elke sprong in het diepe, maar het moederschap veranderde haar in een nee-machine. Partner Carlos (Edgar Ramirez) hangt net iets te graag de joviale vader uit, terwijl moeder in de ogen van hun kinderen dictators als Hitler en Stalin naar de kroon steekt met haar verstikkende strengheid. Met mam kun je ook nooit eens lol hebben…