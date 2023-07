Acteur Rob McElhenney heeft ’heleboel leer- en ontwikkelingsstoornissen’

„Ik ben onlangs gediagnosticeerd met een heleboel leer- en ontwikkelingsstoornissen! Op m’n 46e”, schrijft de Amerikaan, die onder meer te zien is in de tv-serie It’s always sunny in Philadelphia. „Het is niet iets waar ik normaal gesproken in het openbaar over praat, maar ik bedacht dat er anderen zijn die met soortgelijke dingen worstelen en ik wilde je eraan herinneren dat je niet alleen bent. Je bent niet stom, je bent niet ’slecht’. Zo voelt het misschien wel soms, maar dat klopt niet.”

De acteur belooft over twee weken in zijn podcast verder uit te weiden over zijn diagnose. Het delen van het nieuws krijgt veel goedkeuring en waardering van andere gebruikers op Twitter.