Anouk Smulders emotioneel: donor voor zieke zus

„Dames en heren...... We hebben een donor!”, schrijft Anouk vrijdag in kapitalen op Instgram bij een Argentijnse vlag. „Helemaal vanuit Argentinië1 Yes, yes, yes!” Anouk maakte vorige maand bekend dat haar zus ziek was en dat ze hard op zoek waren naar een donor. „De afgelopen dagen met samen geknepen billen, adem hoog want wat als...”

De presentatrice is erg dankbaar dat dit nu gelukt is. „Ik word er zo emotioneel van dat er ergens iemand op de aardbol rondloopt en dit voor mijn zus gaat doen. Zo intens mooi! Zo ongelooflijk dankbaar! Zo hartverwarmend. Het team van artsen was verbaasd. Zoveel ellende overal en dan zo’n enorme actie van ongeconditioneerde mensenliefde. Ik word er stil van.”

Anouk bedankt tegelijk iedereen voor de steun. „Lieve volgers, lieve vrienden, familie, buren, dorpsgenoten, totale onbekenden: dank voor jullie steun, reacties, aanmoedigingen, peptalks, tranen drogen, berichtjes, kaarten, wijnavondjes, bloemen en niet te vergeten heel veel donorregistraties........wij hebben er geen woorden voor.”

