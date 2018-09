Johnny de Mol tekent bij RTL

Vader John stond niet te springen toen Johnny hem vertelde dat hij een overstap naar RTL overwoog, maar hij heeft zich erbij neergelegd.

"Dat ging niet zonder horten of stoten", vertelt Johnny nadat hij zijn handtekening onder zijn RTL-contract zette. "Maar nu is iedereen oké met de situatie. Het is toch het bedrijf van je pa waar je weggaat. Ik denk dat hij trots is. Ik denk wel dat hij stiekem had gewild dat ik was gebleven."

Volgens Johnny en RTL-programmadirecteur Erland Galjaard wist John vanaf het begin dat er gesprekken waren tussen zijn zoon en de concurrent. "Ik heb goed contact met John en zou het vervelend vinden om zoiets achter zijn rug te doen", vertelt Erland.

Johhny zal voor RTL onder andere 'Syndroom' gaan maken, een programma dat sterk lijkt op Veronica's Down met Johnny. Ook gaat hij waarschijnlijk een sportprogramma maken.

In de liefde is hij vooralsnog minder succesvol. Na zijn breuk met K3's Josje heeft hij nog geen nieuwe vriendin weten te scoren. "Een breuk is nooit leuk. Daar is genoeg over gezegd. Maar het is nooit leuk."

Zijn nieuwe liefde is voorlopig dan ook: "RTL."