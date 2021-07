Dit kost de handtas waarin Emilia Clarke haar teckel in meeneemt

Emilia werd gespot tijdens een wandeling door Londen, terwijl het dier in een tas zat van het merk Loewe ter waarde van bijna 3000 euro. „Ze was ontzettend lief voor hem en zorgde ervoor dat haar hondje comfortabel in de tas zat en gaf hem af en toe snoepjes”, aldus een bron.

Clarke steekt haar liefde voor Ted niet onder stoelen of banken. Zo geeft ze via Instagram regelmatig updates over het dier. „Super Ted! Hij is simpelweg de meest prachtige en lieve hond die er bestaat. Ik ben zó verliefd op hem.”