David Guetta krijgt mooiste cadeau

Het is na 2011 de tweede keer dat Guetta aan de leiding gaat. Dit keer is specialer omdat hij veel minder commercieel is geworden, vindt hij. „Toen won ik waarschijnlijk omdat ik met een nieuwe sound kwam. Dit keer is het juist het tegenovergestelde. Ik ben teruggegaan naar mijn roots. Dat maakt me nog blijer.”

Ook de verschillende Nederlandse dj’s die een notering hebben gekregen bedanken hun fans via sociale media. „Het is een beetje cliché, maar ik had nooit durven dromen dat ik twintig jaar op rij in de DJ Mag Top 100 zou staan”, zegt bijvoorbeeld Armin van Buuren, die dit jaar opnieuw op de vierde plaats staat. „Ik ben ontzettend dankbaar voor niet-aflatende steun van mijn fans. Zoals ik het zie is het net zo goed hun prestatie als het mijne.”

In totaal hebben vijftien Nederlandse acts de lijst gehaald, waarvan vijf in de top tien. Een nieuwkomer dit jaar is het duo Sunnery James en Ryan Marciano op 87. Onverwacht, zo laten de twee weten op Instagram. „Dit is een verrassing. Na al die jaren in de industrie waren we er niet meer zo op gefocust maar we voelen ons vereerd dat zoveel van jullie hebben gestemd. Bedankt! Jullie steun betekent ontzettend veel voor ons.”

Martin Garrix is met de derde plek de hoogste genoteerde Nederlander. Daarmee staat voor het eerst sinds 2001 geen Nederlander bij de eerste twee.