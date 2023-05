Bezoekers concert Taylor Swift moeten schuilen voor noodweer

Op het moment dat de noodverordening om te schuilen op de borden in het stadion verscheen, stonden er volgens Amerikaanse media al duizenden mensen voor het podium te wachten. De bezoekers werd gevraagd om zo snel mogelijk beschutting te zoeken in de dichtstbijzijnde overdekte ruimtes. Fans die nog buiten stonden werd gevraagd om zo mogelijk in hun auto’s te gaan zitten.

De Amerikaanse zangeres betrad uiteindelijk om 22.10 uur het podium voor het geplande concert. Het optreden was het derde en laatste in haar thuisstad Nashville en onderdeel van haar The Eras Tour. Daarmee toert Swift nog tot in augustus door de Verenigde Staten.