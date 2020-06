Ruimtefilm ‘Proxima’ grotendeels op aarde

Haar droom wordt werkelijkheid als de ESA haar selecteert voor een lange ruimtemissie: een reis met een prijs.

Niet alleen zal de gescheiden moeder lange tijd in het International Space Station (ISS) verblijven, ook voordien zal haar astronautentraining haar al maanden van haar dochter scheiden. Intussen went de 10-jarige Stella (Zélie Boulant) maar moeizaam aan haar nieuwe leven bij haar vader in Duitsland. Een wetenschap die de loodzware testen die Sarah moet ondergaan nóg zwaarder maakt. Daarnaast wordt zij geconfronteerd met de badinerende houding van sommige van haar mannelijke collega’s, onder wie aanvankelijk ook missie-commandant Mike Shannon (Matt Dillon).

Proxima werd geschreven en geregisseerd door Alice Winocour (Mustang, Maryland) en is een ruimtefilm die z’n zware astronautenlaarzen grotendeels stevig op de aarde houdt. Met als oorverdovend sluitstuk de uiteindelijke raketlancering. De Franse cineaste geeft daarbij aan de persoonlijke worsteling van Sarah een bijna documentaire authenticiteit mee, ook door echt te filmen in het Russische kosmonautencentrum Star City. Het ingehouden spel van Eva Green helpt eveneens. Zij weet Sarahs gedrevenheid en professionaliteit voelbaar te maken, zonder dat we haar moederliefde ook maar een moment in twijfel te trekken.

✭✭✭✭