Jan Smit: ’Zelf zou ik nooit meedoen aan het Eurovisie Songfestival’

De populaire zanger/presentator is sinds tien jaar betrokken als commentator bij het Songfestival en hij zit ook in de commissie die elk jaar de Nederlandse inzending uitkiest. „Ik heb er nooit echt zelf over nagedacht om mee te doen”, zegt Jan Smit in de nieuwe serie die te bekijken is op Youtube. „Ze hebben me wel al honderden keer gevraagd of ik dat iets zou vinden. Misschien komt het ooit ook wel, maar eigenlijk: ’nee joh’.”

Net als Jan Smit, is ook Chantal Janzen enorm gelukkig dat ze werd uitgekozen om het Songfestival te presenteren. „Ik weet nog dat Peter van der Vorst tegen me zei dat hij had gehoord dat we worden gevraagd om voor het Songfestival met verschillende omroepen samen te werken. Of ik dat leuk zou vinden? ’Hoezo’, antwoordde ik nog. ’Wat heb ik daar over te zeggen dat jullie met verschillende omroepen gaan samenwerken?’. Ik had nog steeds geen idee toen Peter zei: ’Je bent niet heel enthousiast’. Maar ik snapte totaal niet wat hij bedoelde. Begreep ik het verkeerd? Toen vroeg hij me of ik een van de presentatoren zou willen zijn. Maar dat doen ze nooit, wierp ik nog tegen. Het zijn allemaal mensen van de publieke omroep. Toch zei Peter dat ze toch een beetje gepolst hadden. Ik reageerde daarop dat hij eerst maar eens moest gaan praten.”

Totdat Peter belde met Chantal was het onduidelijk of ze inderdaad het Songfestival zou gaan presenteren. „Hij zei alleen maar tegen mij: ’Je mag het doen’, en ik wist meteen waar hij het over had. Ik gilde en ik ben niet zo’n giller. Toen ik beneden kwam, zei mijn zoon: ’Je gilde, dus dan moet het wel iets heel leuks zijn’.”

Vanaf dinsdagavond 9 maart is de eerste aflevering van de 6-delige docuserie Road To Rotterdam te zien op het YouTube-kanaal van AvroTros. Behalve een blik achter de schermen bij de vier presentatoren Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager, worden ook de Nederlandse artiesten die optreden tijdens de pauze-acts geïntroduceerd.