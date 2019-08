Jada Pinkett Smith: ’Ons huwelijk is niet perfect’

„Er waren twee dingen echt belangrijk aan dat Will en ik samen die show deden”, legt Jada uit aan People Magazine. „Ten eerste was het om het idee te ontkrachten dat publieke mensen perfecte relaties hebben. We waren het best wel beu om dat beeld na te streven en waar te moeten maken. We waren het echt zat. En ten tweede was het belangrijk dat Will en ik het samen over onze relatie hadden. Meestal zie je dat alleen vrouwen dat doen, of juist alleen de man”, stelt ze.

„Dat wij samen onze verantwoordelijkheid namen voor ons aandeel, maar ook dat Will als de succesvolle man die hij is, bereid is om zijn valkuilen binnen de relatie te delen. Je kunt je niet voorstellen hoeveel andere succesvolle mannen reageerden en zeiden: ’Wauw, mijn vrouw zegt al jaren hetzelfde. Omdat jij het nu zegt, heeft het mijn ogen geopend, en omdat jij het zegt, ben ik bereid te luisteren.”

Hoewel Jada en Will dus geen perfect huwelijk hebben, zijn de twee volgens haar wel sterker dan ooit. „De ontwikkeling tussen Will en mij... We zijn op zo’n mooie plek gekomen, ik heb het idee dat we een veel sterkere connectie hebben dan in het begin.”