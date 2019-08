Dit zijn de winnaars van Het Spaanse dorp Polopos

In het programma worden vijf koppels en families gevolgd die vanuit Nederland naar het dorpje geëmigreerd zijn om met een bedrijfsplan het dorp nieuw leven in te blazen. De strijd gaat om wie het beste integreert en nieuwe mensen naar Polopos weet te trekken, maar het oordeel daarover is echter aan de dorpsbewoners zelf. Met een opkomst van 97% brachten bijna alle 62 dorpsbewoners een stem uit op hun favoriete deelnemers.

Het is vooral de kunstroute die het kunstenaarskoppel de prijs van opleverde. Het evenement, genaamd ’Pop up Polopos’, trok talloze bezoekers naar het dorpje, die laaiend enthousiast waren. Ook de inwoners spraken nog dagen over de ongekende drukte in het normaal zo uitgestorven plaatsje.

Voor Thysa en Wijnand is de overwinning een bekroning op hun harde werk: „We hebben de afgelopen maanden ervaren als een allereerste rit in een achtbaan: je kijkt er erg naar uit van tevoren, je hebt geen idee wat je te wachten staat, als je er eenmaal inzit, kun je er niet meer uit, op sommige momenten zou je dat wel willen, maar over de hele rit genomen is het een geweldige ervaring!”

Burgemeester Matías González Braos is blij dat zijn dorp door het programma Het Spaanse Dorp: Polopos een boost heeft gekregen. Volgens hem is het dorp daardoor opnieuw een levendige plaats geworden met ’hoop voor de toekomst’. Tijdens de serie bleek al herhaaldelijk dat hij vooral hoopt op de geboorte van nieuwe inwonertjes van het stadje, iets dat Thysa en Wynand hem herhaaldelijk toezegden.

De belevenissen in Het Spaanse Dorp: Polopos waren vanaf 1 juli 2019 te zien bij RTL 4 en zijn gevolgd door een schare trouwe fans. Gemiddeld keken er elke werkdag om 21:30 uur 655.000 mensen. Over een eventueel vervolg van het succesvolle programma is nog niets bekend. Het format van Het Spaanse Dorp: Polopos is door RTL in huis ontwikkeld en geproduceerd door Blue Circle.