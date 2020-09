Billie Eilish brengt miniatuur speelgoed van zichzelf uit

De pop die geïnspireerd is op All Good Girls Go To Hell heeft afneembare vleugels en is net zo opgemaakt als Billie in de video. De Bad Guy-pop is, net als Billie, in een geel pak gekleed. Beide poppen worden geleverd in een doos die, eenmaal opengeklapt, als achtergrond kan dienen wanneer de pop neergezet wordt.

De poppen zijn half oktober te koop, maar enkele gelukkigen hebben nu al een speciaal exemplaar kunnen kopen. Het speelgoed gaat een paar tientjes kosten.