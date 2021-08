Premium Het beste van De Telegraaf

Frans Bauer ontvoert artiesten in Koninklijke bus

Frans Bauer is een ideale tourleider. Ⓒ foto RTL

In een oude Koninklijke bus waar Juliana nog in heeft gezeten worden in Tour de Frans bekende artiesten naar belangrijke plekken in hun verleden teruggebracht door ’reisbegeleider’ Frans Bauer: „Dit is het enige programma zonder een interviewdraaiboek.”