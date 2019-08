Raymi Sambo wordt voorzitter Stichting Theaterdagen

Stichting de Theaterdagen zet zich in voor de promotie van het Nederlandse theater in binnen- en buitenland en organiseert onder anderen Het Nederlands Theater Festival en Amsterdam Fringe. In de Raad hebben verder zitting Jeroen Bartelse, Rubina Boasman, Angelique Finkers en Thomas Spijkerman.

Raymi Sambo maakt al jarenlang taboedoorbrekende interactieve theatervoorstellingen over heikele thema’s, zoals onlangs nog Zwarte Piet. Hiervoor won hij onder meer de Spotlight-award tijdens de Black Achievement Month en de Winq Diversiteitsprijs. Recent presenteerde Sambo nog een voorstelling over de Stonewall-rellen die een halve eeuw geleden in New York plaatsvonden.