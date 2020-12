George Clooney pleit voor Idris Elba als nieuwe James Bond

De 59-jarige acteur vindt zichzelf te oud voor de rol van geheim agent. „Dat voelt verkeerd. En daarnaast zou Bond een Brit moeten zijn, denk je ook niet?”

George zou Idris (48), die vaker wordt genoemd als nieuwe 007, graag zien in de rol. „Hij is elegant en ik denk dat hij het geweldig zou doen. Dat is wie ik zou casten.”

Daniel Craig speelt in No Time To Die voor het laatst de rol van James Bond. Eerder liet de producent van de film weten dat zijn opvolger pas wordt gekozen na het verschijnen van de film. Fans zullen dus nog even geduld moeten hebben; No Time To Die werd onlangs verplaatst naar volgend jaar.