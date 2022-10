Linda de Mol was bang om depressief te worden na rel rond The Voice

De Mol stortte naar eigen zeggen „volledig in” op de dag dat het nieuws over de praktijken achter de schermen van de talentenjacht bekend werd. Ze zocht hulp bij een therapeut en kreeg daar de vraag waar ze het bangst voor was. „Dat ik depressief word”, was het antwoord van de presentatrice.

Volgens haar therapeut hoefde ze daar echter niet bang voor te zijn, omdat ze dat nog nooit eerder was geweest. „Bij mij was het glas altijd halfvol, ik ben van nature een enorme optimist. ’Dan word jij ook niet depressief’, zei de psych gedecideerd”, schrijft De Mol.

’Papieren bootje’

De presentatrice vertelde dat ze zich soms voelde als een papieren bootje op een woeste zee. „Soms even een stukje omhoog door een golf maar dan - bam - weer met een klap naar beneden. En dat ik het ’t ergste vond dat ik dat bootje niet kon besturen, want ik had juist altijd aan het roer van m’n eigen bootje gestaan”, aldus De Mol.

Ook dat was volgens haar therapeut niet nodig. „Wederom werd ik streng toegesproken: ’Onzin, je bent niet stuurloos, je kíést ervoor om het bootje niet te besturen. Logisch, want er is je iets ergs aangedaan en dat heeft in jouw geval absurd veel nare gevolgen, maar jij kunt altijd nog zelf bepalen wat er vanaf nu gebeurt’.”