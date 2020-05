OG3NE belooft meer virtuele thuisconcerten

De zussen traden op in een ’coronaproof’ studio. Er waren korte tijd enige problemen met de livestream, maar de zangeressen beklemtonen dat de meeste fans geweldig hebben genoten van het optreden. „Ons doel was om zoveel mogelijk mensen in deze bizarre tijd een vrolijke avond te bezorgen en dat is gelukt!”, constateren zij.

Het technische team van OG3NE had voldoende data ingekocht en tests gedaan. Volgens de vrouwen had de technische storing die een deel van de kijkers korte tijd ondervonden dan ook niet voorkomen kunnen worden. „Het eerste pay-per-view-concert in Nederland bracht een hoop risico’s met zich mee, maar dat namen wij voor lief”, aldus de zingende zussen.

OG3NE boekte de afgelopen weken al veel succes met zijn Home Isolation-video’s op sociale media. Zo ging de uitvoering van Queens Bohemian Rhapsody viral.