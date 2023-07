Vrouw opgepakt voor betrokkenheid dood kleinzoon Robert De Niro

De drugsdealer zit in voorlopige hechtenis. Ze wordt naar verwachting vrijdag voorgeleid.

Leandro's moeder Drena, de dochter van Robert De Niro, liet eerder weten dat haar zoon is overleden omdat hij drugs had gebruikt waarin zonder dat hij het wist fentanyl zat. Die zware pijnstiller wordt vaker in drugs gestopt omdat hij relatief goedkoop is, maar de stof kan bij een lage hoeveelheid al een overdosis veroorzaken. Volgens Drena wist de verkoper van de drugs dat die fentanyl bevatten.