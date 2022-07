Robbie Williams speelt hoofdrol in ’hilarische’ docu over eigen leven

„Robbie is een van de meest vermakelijke mannen in de muziekindustrie en de documentaire zal in gelijke mate hilarisch en hartverwarmend zijn”, verklapt een inasider aan The Sun. „Hij heeft heel wat meegemaakt en vocht tegen veel demonen in zijn leven. Maar hij heeft ook een ongelooflijke carrière in de muziek gehad, een gezin gesticht en veel anekdotes over beroemdheden verzameld, dus er zal veel te vertellen zijn in de documentaire.”

Het is nog niet bekend wanneer de documentaire wordt uitgebracht.

In mei werd bekend dat de 48-jarige artiest ook de hoofdrol zal spelen in de biopic Better Man, geregisseerd door The Greatest Showman-regisseur Michael Gracey. Jonno Davies speelt de rol van Williams in zijn jonge jaren. „De film vertelt het verhaal van mijn leven en alles wat ik heb gedaan. Het wordt bepaald niet vanille. De drugs, de ups, de downs, de vrouwen en de seks, het komt allemaal aan bod.”