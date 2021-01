Jim Bakkum: ’Het is normaal als je jezelf op half elf voelt hangen’

„’We mogen niet klagen’ - Hoe vaak ik dát heb gezegd in het afgelopen jaar. En geloof me, dat hoeft ook echt niet. En ik ben echt de laatste die een ’negatieve’ vibe de wereld in wil slingeren”, begint hij zijn verhaal.

Toch vindt hij het wel belangrijk om te benadrukken dat er soms helemaal niets mis is met een beetje klagen of jezelf slecht voelen. „Het beamen helpt mij. Vandaag is zo’n dag. Ik heb het gevoel dat mannen/jongens zich minder snel openbaar (durven te?) uiten. Maar hierbij wil ik zeggen dat, of je nou vrouw, man, jongen, meisje of WIE DAN OOK bent; het is volledig normaal als je jezelf even op half elf voelt hangen, ook al heb je geen reden tot klagen.”

Boodschap

Hij adviseert zijn volgers dan ook tijd voor jezelf te blijven nemen. „Of je nou kids hebt of niet. En hoe lastig dat mét kinderen ook is, zéker in deze tijd waarin de dagen van de eerste stap uit bed tot de laatste stap in bed gevuld zijn met fulltime beweging.” Bakkum erkent dat zoiets samen kan gaan met een schuldgevoel, ’maar soms moet je die accu weer even opladen. Ook al heb ik een gruwelijke hekel aan die uitspraak”, vervolgt hij.

„Vandaag dus even deze luie, weinig charmante foto met hopelijk een boodschap die voor veel anderen ook geldt. Jullie zijn lief en ik hoop met heel mijn hart dat we zo snel mogelijk door deze walgelijke tijd heen zijn.”