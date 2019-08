Ook het huis van Marie Kondo is af en toe een rotzooi

De auteur van meerdere boeken en ster van de Netflix-serie Tidying Up With Marie Kondo wijdt haar slordigheid vooral aan haar drukke schema. „Iedereen zit weleens in tijdnood. Het is zaak dat maar gewoon te accepteren.”

Kondo woont sinds drie jaar met haar man Takumi Kawahara en hun twee dochters in Californië. Haar boeken over opruimen waren wereldwijd bestellers, de Netflix-serie werd een hit. Een van haar belangrijkste adviezen: bewaar alleen dat waar je plezier aan beleeft.