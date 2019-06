Hierdoor had David Bowie verschillende kleuren ogen

George Underwood, bevriend met Bowie sinds hun negende, legt aan The Telegraph uit hoe de zanger aan zijn verschillende ogen komt. Volgens Underwood kregen de twee in 1962 een ruzie die flink uit de hand liep. „Het ging om een meisje waar we beiden verliefd op waren”, verklaart hij.

„Ze kwam naar het feestje voor mijn 15de verjaardag. Iedereen was al om acht uur dronken, David ook. Ik was verstandig en wist een date met haar te regelen. Op de dag zelf belde David me op en zei dat ze hem had verteld dat ze niet meer met me wilde afspreken omdat ze met hem op date wilde.”

Dat weerhield Underwood er echter niet van om toch naar de lokale jeugdclub te gaan. Eenmaal daar kwam hij er achter dat het meisje als die tijd op hem had zitten wachten. „Ik was dus erg kwaad op hem. De volgende ochtend hoorde ik hem in de schoolbus praten over een meisje waarmee hij aan het daten was. Tijdens de lunchpauze sloeg ik hem.”

De klap zorgde ervoor dat één pupil permanent verwijdde, waardoor het leek alsof de zanger twee verschillende kleuren ogen had. „Later zei David dat ik hem had geholpen, want iedereen heeft het altijd over zijn ogen, nietwaar?”