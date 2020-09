Elton John brengt zestig onuitgebrachte nummers uit

In totaal bevat de box 81 liedjes, die voor het eerst in digitale formats beschikbaar zijn. Naast de onbekende liedjes, zijn ook obscure b-kantjes, en een aantal door de zanger zelf gekozen tracks uit de begindagen van zijn carrière te horen.

Als voorproefje komt donderdag alvast het niet eerder uitgebrachte liedje Sing Me No Sad Songs uit 1969 uit. Speciaal voor liefhebbers van vinyl is de verzameling ook op elpee beschikbaar.

„Het is een genoegen geweest om elke periode van mijn carrière tot in detail uit te spitten. Als ik deze lang verloren gegane nummers weer hoor, kan ik amper begrijpen hoe productief liedjesschrijver Bernie Taupin en ik in de beginperiode waren. Tijdens de lockdown de balans op te maken en deze momenten uit mijn geheugen te halen uit elk tijdperk is een genot geweest. Als een toegewijde platenverzamelaar zelf heeft dit project me veel plezier gebracht”, aldus Elton John.