Dwayne Johnson gebroken na overlijden vader

„Pa, ik zou willen dat ik nog een kans had om tegen je te zeggen dat ik van je houd”, aldus Dwayne. „Maar je bent me zo snel en zonder waarschuwing ontvallen. Opeens weg, zonder terug te komen. Ik heb pijn. Maar we weten dat het alleen pijn is en dat die overgaat.”

De acteur schrijft hoe trots hij was op zijn vader, die tot 1991 showworstelaar was. „Ik ben je dankbaar dat je me op de wereld hebt gezet. Dankbaar dat je me levenslessen van onschatbare waarde hebt geleerd.”

Dwayne eert zijn vader al jaren in de ring. Als worstelaar nam hij de naam The Rock aan als ode aan zijn pa.