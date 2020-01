’Harry en Meghan ontslaan personeel Frogmore Cottage’

Aan Daily Mail vertelt de bron dat het gaat om het ontslag van twee personeelsleden. „Een huishoudster en een conciërge die permanent in Frogmore Cottage woonden, hoeven niet meer terug te komen.” Zij zouden een andere rol hebben gekregen in Buckingham Palace, waar koningin Elizabeth woont. Ook diverse kamermeisjes en chefs zouden te horen hebben gekregen dat er voor hen geen plek meer is.

Het nieuws over de ontslagen voedt bovendien de geruchten dat Meghan nooit meer wil terugkeren naar Londen. „Meghan zal zich nooit meer in de UK willen settelen”, aldus de bron.

Queen Elizabeth

Koningin Elizabeth zou allesbehalve blij zijn met de recente ontwikkelingen. „Ze heeft zich neergelegd bij de beslissing van de twee om de monarchie achter zich te laten, maar is wel kwaad omdat Harry en Meghan Frogmore Cottage pas nog lieten renoveren voor 2,8 miljoen euro aan belastinggeld”, vertelt de bron. „Vlak daarna halsoverkop vertrekken naar het buitenland, komt wel erg ondankbaar over. Het stelt het koningshuis bovendien in een kwaad daglicht, want de belastingbetalers in kwestie kunnen er natuurlijk ook niet om lachen.”