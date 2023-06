Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdrolspeelster mengt zicht in ophef om ’ranzige serie’ Lily-Rose Depp: ’Niets mis met deze naaktscènes’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Actrice Lily-Rose Depp loopt in The Idol continu halfnaakt rond. Ⓒ HBO Max

Kijkers én critici raken niet uitgepraat over de serie The Idol, met in de hoofdrollen Lily-Rose Depp (24) en The Weeknd (33). Met iedere, wekelijkse, aflevering wordt de walging bij een aantal van hen groter, door het vele naakt en de grafische seksscènes. De hoofdrolspeelster mengt zich nu in de ophef: „Iedere interactie, ieder lichaamsdeel dat wordt ontbloot... Voor mij is het allemaal weloverwogen.”