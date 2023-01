Premium Het beste van De Telegraaf

Jennifer Grey tegen de weduwe van Patrick Swayze: ’Vuile’ oorlog om Dirty Dancing

Door Evert Santegoeds

Nobody puts Baby in de corner, maar Jennifer Grey wordt nu mogelijk wel een halt toegeroepen... Ⓒ ANP/HH

De opnamen van het langverwachte vervolg op de kaskraker Dirty Dancing (1987) lijken dit jaar van start te gaan, waarna de film in 2024 dan éindelijk te zien moet zijn in de bioscoop. Maar Hollywood houdt zijn adem in, nu hoofdrolspeelster van destijds, Jennifer Grey, het als een van de producers eindelijk voor elkaar heeft om te beginnen, maar er een hoop beren op de weg zijn gekomen.