Henkjan Smits: 'Ik heb alleen een tumor'

„Ik ben het type dat ieder jaar een soort planning maakt. Vanzelfsprekend stond dit er niet in. Gelukkig is bij ons het glas altijd half vol. Zelfs nu ik met kanker word geconfronteerd. Want ik ga er vanuit dat we dit gaan redden.”

Voor het jonge gezin van Henkjan en vrouw Petra was de diagnose een grote schok. „Natuurlijk waren mijn dochters Floor van veertien en Valérie van elf enorm geschrokken."