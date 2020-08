Rens Kroes verloor eerder tweeling door miskraam

„Ik dacht: wat mooi, wat bijzonder, ik mag een zieltje in me dragen”, vertelt de 33-jarige Kroes. „Het voelde al een tijdje niet goed, en toen verloor ik dus eerst het ene kindje en vlak daarna het tweede. Ja, het bleek een tweeling te zijn. Ik had nog geen echo gehad - daar waren we nogal laat mee.”

Kroes wil haar miskraam bespreekbaar maken door dit verhaal te vertellen. Ze had veel verdriet van het verlies, maar maakt zich geen zorgen over haar huidige zwangerschap. „Met dit kindje - ja, het is er eentje - voelde ik zo sterk dat het klopt. Ik wist meteen: deze komt er écht in oktober.”