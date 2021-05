Jeroen van der Boom over Toppers op Songfestival: ’Ik had geen keuze’

Ⓒ Wessel de Groot

Het gaat deze maand eindelijk gebeuren: het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Om alvast in de stemming te komen zet SBS6 de komende zaterdagavonden in het teken van het liedjesfestijn. Met een quiz van Gerard Ekdom en een muzikaal programma met Jeroen van der Boom. De oud-Songfestivalkandidaat haalt alles uit de kast voor het kijkersvertier. „Zelfs het pak dat ik in de halve finale droeg. En die lichtjes doen het nog steeds niet.”