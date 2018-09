Avril Lavigne zelfverzekerder door vriend

Volgens Lavigne laat de Nickelback-zanger haar speciaal voelen.

"Ik voel me op m'n mooist wanneer ik in de buurt van Chad ben", vertelt de zangeres aan Hello! Magazine. "Ik ben niet het type meisje dat er piekfijn uit ziet. Meestal draag ik comfortabele kleren, maar Chad houdt van mijn style. Hij vindt me schattig."

Avril (27) en Chad (37) leerden elkaar in februari 2012 kennen, toen ze samen een nummer schreven voor Avrils vijfde album. Vorig jaar zomer ging Chad op zijn knieën voor zijn grote liefde. De datum van de bruiloft is niet bekend.