Voor vierde keer dure auto gestolen van Marvel-acteur

Een bron dicht bij de 42-jarige acteur laat weten dat de ster er kapot van is. „Het was een extreem zeldzame auto en hij was enorm blij met dit bezit.” Omdat het al de vierde keer is dat er een auto van hem gestolen is, vreest hij dat de daders van de diefstal hem in de gaten houden.

Binnen een jaar is hij bestolen van een klassieke Austin-Healey, een Range Rover en een Jaguar F-type cabrio. „Hij leeft in angst, nu er vier auto’s van hem gestolen zijn in een paar maanden. Hij is bang dat hij doelwit is van de daders. Hij vraagt zich nu af of het hebben van die auto’s dat allemaal wel waard is.”

En al zijn het stuk voor stuk dure wagens, het gaat Cooper niet eens zozeer om het geld als om de voertuigen zelf. „Hij is een echte autogek”, verklaart de insider.

In een oproepje dat Cooper in een forum voor de wijk vraagt hij buurtbewoners uit te kijken naar de Ferrari en waarschuwt hij hen ook goed op hun eigen spullen te letten. „Hopelijk wordt het toenemende aantal inbraken en diefstallen in onze buurt op een gegeven moment weer minder.”