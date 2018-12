Waylon opnieuw naar Eurovisiesongfestival

Donderdag werd om de spanning op te bouwen beelden naar buiten gebracht die suggereren dat de video is gemaakt door Waylon zelf. Zijn tatoeages zijn duidelijk in beeld en ook zijn hond Chevy is te zien in de video. Ook komt er een piano voorbij, waarop de tune van het Eurovisiesongfestival wordt gespeeld. Op de televisie in de huiskamer is een fragment van The Voice of Holland - het programma waarin Waylon één van de coaches is - te zien. Ook het appje dat hij krijgt van Dolly Parton, die hem vraagt naar Nashville te komen, is een niet mis te verstane hint.

In één van de ruimtes in het huis staan gitaren opgesteld en ook is de hoed te zien die Waylon droeg in 2014 in Kopenhagen, waar hij met Ilse DeLange als tweede eindigde met het lied Calm After the Storm. De gelegenheidsformatie The Common Linnets zag de winst gaan naar Conchita Wurst uit Oostenrijk met het liedje Rise Like a Phoenix.

Het Eurovisiesongfestival telt volgend jaar 42 deelnemers. Vorig jaar deed namens Nederland OG3NE mee. De 63e editie van het Songfestival vindt plaats in Lissabon. Portugal won vorig jaar met Salvador Sobral voor het eerst in 53 deelnames. Het Songfestival is op 12 mei, de halve finales zijn op 8 en 10 mei.