Linda de Mol keert in september terug bij eigen blad

„We waren al een tijdje aan het nadenken over andere covers, zonder Linda”, zegt hoofdredacteur Karin Swerink op de website van LINDA. „Dat hebben we een keer gedaan met Michelle Obama en met het bikininummer. Daar waren we dus al mee bezig, maar de gebeurtenissen hebben dit proces wel versneld.”

De Mol zou al in eerdere interviews hebben aangegeven niet ’tot haar zeventigste elke maand op de cover’ te willen, stelt managing director Louise van Nispen. De presentatrice zal wel op het oktobernummer van het blad verschijnen. De Mol schrijft vanaf dan ook weer zelf het editorial, wat tijdelijk door Swerink werd opgepakt.

Boos

Linda de Mol legde haar werkzaamheden bij het tijdschrift en op televisie in januari voor onbepaalde tijd neer na de onthullingen over The Voice of Holland in de onlineserie Boos. Haar voormalige partner Jeroen Rietbergen bekende na de uitzending zich op de werkvloer van The Voice schuldig te hebben gemaakt aan seksueel wangedrag.

Vorige week werd bekend dat De Mol in september weer terug is op televisie, dan wordt de eerder uitgestelde reeks van Miljoenenjacht uitgezonden op SBS6.

Mediaverslaggever Jordi Versteegden over de terugkeer van Linda de Mol op televisie: