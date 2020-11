Waarom Genee ’irritant is’

„Het moet een beetje op het randje zitten, het moet scherp zijn, het moet prikkelen”, schetst Wilfred. „Laatst stuurde nog iemand dat ik wel heel erg irritant was, maar ja, dat is mijn stijl. Ik moet irritant zijn anders werkt deze vorm van radio en ook tv niet. Je moet een beetje zuigen, een beetje duwen en een beetje prikken. Dat is wie ik ben, en ik kan het ook niet anders.”

Tegengas krijgt Wilfred ook in de ochtend in de vorm van vaste sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn. Zij waren al eerder jarenlang in de vroege uren te horen bij Edwin Evers. „Toen was Edwin de zalvende stem en gingen Rick en Niels er met gestrekt been in. Maar bij ons is dat juist omgekeerd. Dat is best wel grappig om te zien.”

Niet aardig

Rick en Niels zijn volgens Wilfred de beste sidekicks van Nederland. Het helpt daarbij dat het duo niet de beste vrienden van de presentator zijn. „Ik heb vanaf het begin gezegd dat wij elkaar niet per se aardig hoeven te vinden want dat zou wel eens de kracht van het programma kunnen worden. Dat is wel gebleken”, zegt Wilfred. „Maar ik moet toegeven, en ik denk zij inmiddels ook wel, dat we elkaar wel iets aardiger zijn gaan vinden. Maar die scherpe rand gaat er nooit af.”

Een ochtendshow op de radio is, anders dan voor de meeste radiomakers, niet het walhalla voor Wilfred. „Ze zeggen dat dit het hoogst haalbare is. Maar nee, zo voel ik dat niet. Ik hoor dat dit dan de Champions League is, maar ik vind de middag ook heel leuk. Het maakt mij echt niet uit.” Druk voelt de presentator dan ook niet. „Als het werkt dan werkt het en zo niet, dan werkt het niet”, zegt hij nuchter.