Hagenaar opgepakt voor bedreiging FunX-presentator

Het mediaplatform FunX is mede vanwege die bedreigingen begin mei met het programma gestopt. FunX en de stichtingen NTR en NPO deden vervolgens aangifte van meerdere bedreigingen.

De doodsbedreigingen werden tijdens de islamitische vastenmaand geuit op het Instagram-account van FunX. Via het mediaplatform werden zowel op de radio als online verhalen verteld over gelovigen. Degene die de bedreigingen uitte liet weten boos te zijn omdat in het programma tijdens de ramadan ook muziek te horen was.

Zender FunX moest na de bedreigingen extra beveiliging instellen voor de medewerkers. De journalistenvakbond NVJ en anderen spraken destijds hun afkeuring uit over de bedreigingen aan het adres van de dj en de medewerkers van de zender.