Kevin Smith maakt serie over He-Man voor Netflix

Speelgoedfabrikant Mattel bracht begin jaren 80 een actionfigure-lijn op de markt rond de masters of the universe. In 1983 volgde de televisieserie He-Man And The Masters Of The Universe, waarin de goede He-Man het op moest nemen tegen slechterik Skeletor. Later kwam er ook een spin-off uit over de zus van He-Man, She-Ra. Een reboot daarvan is sinds afgelopen najaar op Netflix te zien.

Volgens Smith pakt de nieuwe serie een aantal verhaallijnen op die in de originele show nooit echt tot een einde zijn gekomen. „In Masters Of The Universe: Revelation gaan we verder met het epische verhaal over de laatste slag tussen He-Man en Skeletor”, aldus de filmmaker in een statement. „Dit is het verhaal dat je als kind al wilde zien.”

De serie is niet het enige project rond He-Man waaraan wordt gewerkt. Filmstudio Sony heeft een film rond het personage in productie, waarbij de naam van Noah Centineo wordt genoemd als de vertolker van de sterkte man van het universum.