Redden wat er te redden valt

Hans Conelissen legt de focus op het nieuwe seizoen. Ⓒ Foto Joris van Bennekom

Als een van de eerste producenten besloot Hans Cornelissen zijn grootste producties (The rocky horror show en Titanic) een jaar door te schuiven. „Hoe lastig het ook was, mijn compagnon Ruud de Graaf en ik waren het snel eens. We wilden zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen in deze onzekere tijd.”