Alesha Dixon zwanger

“Alesha Dixon and haar partner Azuka Ononye zijn verheugd te melden dat ze een samen een kindje verwachten dit jaar,” laat het dolgelukkige koppel in een statement weten. “We kijken uit naar dit vrolijke hoofdstuk in ons leven.”

Alesha en Azuka leerden elkaar in 2006 kennen. Nadat de twee eerst goede vrienden waren sloeg de vonk in september 2011 over tijdens een verblijf in een luxe yoga-resort in Spanje.

In 2012 werden de tortelduifjes steeds vaker gespot.