Maan: Je hoeft niet perfect te zijn

Zelf heeft de kersverse Edison-winnares de laatste tijd ook beter kunnen definiëren wat zij zelf eigenlijk wil. „Ik weet beter wat ik wil en wat ik goed vind”, stelt ze.

„Het moet van hart naar hart gaan. In het verleden is er heel veel vóór mij geschreven, en daar was ik toen heel erg blij mee. Maar nu heb ik steeds meer de behoefte om bij de geboorte van een liedje te zijn en te zingen over dingen die ik voel en meemaak. Niet meer over dingen waarvan ik denk dat mensen het van mij willen horen.”

Maan heeft naar eigen zeggen veel gedachten gedurende de dag. „Soms wil ik mij een meisje voelen en aan mijn ouders vragen stellen waar ik de antwoorden nog niet op weet. Soms ben ik opeens in de volwassen wereld en moet ik opeens allemaal serieuze keuzes maken. En soms weet ik het ook niet, en dat is ook helemaal oké.”