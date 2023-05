Sophie van Leeuwen nieuwe Afrika-correspondent voor RTL Nieuws

De standplaats van Van Leeuwen wordt Kaapstad in Zuid-Afrika. „Afrika barst van de urgentie. Alles komt daar samen: onze zoektocht naar grondstoffen, extreme klimaatverandering en grote migratiestromen, geopolitiek”, aldus de 45-jarige journaliste. „Het is een jong continent vol creatieve ideeën. Die gaan we filmen.”

RTL Nieuws-hoofdredacteur Ilse Openneer is blij met de aanstelling van Van Leeuwen. „De toekomst van Afrika is van invloed op de hele wereld en is daarom journalistiek van groot belang. RTL Nieuws krijgt met Sophie een zeer ervaren journalist in Afrika en daar zijn we echt blij mee.”