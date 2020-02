Misbruikdocu Russell Simmons naar HBO Max

Eerder zou On The Record naar Apple Tv+ gaan, de streamingservice waar producent Oprah Winfrey een deal mee heeft. Oprah maakte vorige maand echter bekend uit het project te stappen, waardoor filmmakers Kirby Dick en Amy Ziering op zoek moesten naar een nieuwe platform.

De film ging vorige week in première op festival Sundance en werd daar met een staande ovatie ontvangen. In de documentaire vertelt een aantal vrouwen over seksueel geweld door Russell Simmons, de oprichter van hiphoplabel Def Jam. Hij heeft deze en eerdere beschuldigingen ontkend.

Oprah benadrukte bij haar vertrek als producent dat zij nog altijd achter de vrouwen in staat. „Ik wil vooropstellen dat ik hen volledig geloof en steun. Hun verhalen verdienen het om te worden verteld en te worden gehoord.” Ze vertelde onlangs in een interview met de New York Times dat Simmons meermaals druk op haar heeft uitgeoefend om de docu tegen te houden, maar stelde dat dat los stond van haar vertrek. Dat zou te maken hebben gehad met tegenstrijdigheden in het verhaal van een van de slachtoffers en de manier waarop daar in de film mee wordt omgegaan.