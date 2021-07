Catherine weer uit quarantaine, zaterdag aanwezig bij Wimbledonfinales

De vrouw van prins William is aanwezig bij de vrouwenfinale van het tennistoernooi op Wimbledon. William zal haar dan vergezellen. Een dag later bezoekt Catherine ook de mannenfinale.

Catherine ging vorige week vrijdag in quarantaine toen ze hoorde contact te hebben gehad met iemand die corona heeft. Ze kreeg de melding toen ze op Wimbledon was om naar een van de partijen te kijken. Spoorslags verliet ze de tribunes om in zelfisolatie te gaan.

Er werd gevreesd dat Catherine, die beschermvrouw is van Wimbledon, de finales van het toernooi zou moeten missen omdat Britten die in aanraking komen met een coronapatiënt eigenlijk tien dagen in quarantaine moeten.

William zal er zondag bij de mannenfinale overigens vrijwel zeker niet bij zijn. Hij zit in de avond waarschijnlijk wel in het stadion om de Engelse voetbalploeg aan te moedigen. Die speelt dan de EK-finale tegen Italië.